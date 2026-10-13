CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Lille maçı hangi kanalda, nereden takip edilir?

Arsenal - Lille maçı hangi kanalda, nereden takip edilir?

Lille, Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Fransız temsilcisinin Londra’daki mücadelesi öncesinde takımın son performansı ve kadro gelişmeleri yakından takip ediliyor. Arsenal - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma ne zaman oynanacak, Türkiye’de şifresiz yayın olacak mı? Lille’in Avrupa sınavında hangi isimler öne çıkıyor, maç öncesinde takımda son durum ne? İşte Arsenal - Lille karşılaşmasının başlama saati, canlı yayın bilgileri ve konuk ekibin hazırlıklarından dikkat çeken ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 07:47
Arsenal - Lille maçı hangi kanalda, nereden takip edilir?

Arsenal - Lille karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Lille'in Şampiyonlar Ligi yolculuğunda sıradaki durak Londra. Arsenal deplasmanına hazırlanan Fransız temsilcisinde son lig karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmeler ve teknik direktör Davide Ancelotti'nin tercihleri merak ediliyor. Avrupa takvimindeki bu önemli randevuyu takip etmek isteyen futbolseverler de yayın bilgilerini araştırıyor. Arsenal - Lille maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte karşılaşma öncesinden notlar…

ARSENAL - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Lille, 13 Ekim 2026 Salı günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

ARSENAL - LILLE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Lille'in Arsenal deplasmanı, Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLE'E GALİBİYETİ BAKWA GETİRDİ

Lille, Londra yolculuğu öncesindeki son lig maçında Le Havre'ı 1-0 mağlup etti. Fransız ekibine üç puanı getiren golü 5. dakikada Dilane Bakwa kaydetti. Golün hazırlayıcısı ise Lille formasıyla ilk kez sahaya çıkan Tanguy Nianzou oldu.

Davide Ancelotti'nin takımı, erken bulduğu golle kazandığı karşılaşmanın ardından hazırlıklarını Arsenal mücadelesine çevirdi. Türk kaleci Berke Özer de Le Havre karşısında ilk 11'de görev aldı ve maçta gol yemedi.

TIAGO SANTOS'TAN KÖTÜ HABER

Le Havre galibiyetine, Tiago Santos'un sakatlığı gölge düşürdü. Lille'in 12 Ekim tarihli resmî açıklamasında, Portekizli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında tam kopma ve menisküsünde hasar tespit edildiği bildirildi.

Kulüp, oyuncuyu uzun bir rehabilitasyon sürecinin beklediğini açıkladı. Böylece Santos, Arsenal deplasmanında takımına yardımcı olamayacak. Lille, kesin bir dönüş tarihi paylaşmadı.

GIROUD İÇİN TANIDIK STAT

Lille'in tecrübeli forveti Olivier Giroud açısından karşılaşmanın ayrı bir anlamı bulunuyor. Daha önce Arsenal forması giyen Fransız futbolcu, bu kez Lille oyuncusu olarak Emirates'e dönüyor.

İki kulübün ortak futbolcu geçmişi Giroud ile sınırlı değil. Gabriel, Gervinho ve Nicolas Pepe de Lille'den Arsenal'e transfer olan isimler arasında bulunuyor. Bu bağlantılar, Londra'daki karşılaşmaya saha dışındaki geçmişiyle de ayrı bir boyut kazandırıyor. LOSC

ARSENAL'DEN SONRA GALATASARAY

Lille'in Avrupa programındaki bir sonraki rakibi Galatasaray olacak. Fransız temsilcisi, Arsenal deplasmanının ardından 21 Ekim Çarşamba günü sarı-kırmızılı ekibi sahasında ağırlayacak.

Lille, bu iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında ise 17 Ekim'de Ligue 1'de Brest ile oynayacak. Böylece Londra deplasmanı, Fransız ekibinin peş peşe çıkacağı önemli sınavların ilkini oluşturacak.

ARSENAL - LILLIE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!"
"F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Napoli maçı bilgileri Villarreal - Napoli maçı bilgileri 11:50
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
Daha Eski
İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! İsmail Kartal yıldız ismi gözden çıkardı! 09:26
Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri Sarıyer - Bodrum FK maçı bilgileri 09:29
Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri Pendikspor - Vanspor FK maçı bilgileri 09:35
"Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" "Barcelona savunmasının yerleşimini bozar!" 09:44
F.Bahçe'de büyük endişe! F.Bahçe'de büyük endişe! 10:12
"F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." "F.Bahçe puan veya puanlar alacaksa..." 10:36