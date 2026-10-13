Arsenal - Lille karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Lille'in Şampiyonlar Ligi yolculuğunda sıradaki durak Londra. Arsenal deplasmanına hazırlanan Fransız temsilcisinde son lig karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmeler ve teknik direktör Davide Ancelotti'nin tercihleri merak ediliyor. Avrupa takvimindeki bu önemli randevuyu takip etmek isteyen futbolseverler de yayın bilgilerini araştırıyor. Arsenal - Lille maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte karşılaşma öncesinden notlar…

ARSENAL - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Lille, 13 Ekim 2026 Salı günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

ARSENAL - LILLE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Lille'in Arsenal deplasmanı, Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLE'E GALİBİYETİ BAKWA GETİRDİ

Lille, Londra yolculuğu öncesindeki son lig maçında Le Havre'ı 1-0 mağlup etti. Fransız ekibine üç puanı getiren golü 5. dakikada Dilane Bakwa kaydetti. Golün hazırlayıcısı ise Lille formasıyla ilk kez sahaya çıkan Tanguy Nianzou oldu.

Davide Ancelotti'nin takımı, erken bulduğu golle kazandığı karşılaşmanın ardından hazırlıklarını Arsenal mücadelesine çevirdi. Türk kaleci Berke Özer de Le Havre karşısında ilk 11'de görev aldı ve maçta gol yemedi.

TIAGO SANTOS'TAN KÖTÜ HABER

Le Havre galibiyetine, Tiago Santos'un sakatlığı gölge düşürdü. Lille'in 12 Ekim tarihli resmî açıklamasında, Portekizli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında tam kopma ve menisküsünde hasar tespit edildiği bildirildi.

Kulüp, oyuncuyu uzun bir rehabilitasyon sürecinin beklediğini açıkladı. Böylece Santos, Arsenal deplasmanında takımına yardımcı olamayacak. Lille, kesin bir dönüş tarihi paylaşmadı.

GIROUD İÇİN TANIDIK STAT

Lille'in tecrübeli forveti Olivier Giroud açısından karşılaşmanın ayrı bir anlamı bulunuyor. Daha önce Arsenal forması giyen Fransız futbolcu, bu kez Lille oyuncusu olarak Emirates'e dönüyor.

İki kulübün ortak futbolcu geçmişi Giroud ile sınırlı değil. Gabriel, Gervinho ve Nicolas Pepe de Lille'den Arsenal'e transfer olan isimler arasında bulunuyor. Bu bağlantılar, Londra'daki karşılaşmaya saha dışındaki geçmişiyle de ayrı bir boyut kazandırıyor. LOSC

ARSENAL'DEN SONRA GALATASARAY

Lille'in Avrupa programındaki bir sonraki rakibi Galatasaray olacak. Fransız temsilcisi, Arsenal deplasmanının ardından 21 Ekim Çarşamba günü sarı-kırmızılı ekibi sahasında ağırlayacak.

Lille, bu iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında ise 17 Ekim'de Ligue 1'de Brest ile oynayacak. Böylece Londra deplasmanı, Fransız ekibinin peş peşe çıkacağı önemli sınavların ilkini oluşturacak.

ARSENAL - LILLIE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI