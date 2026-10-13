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Anasayfa EuroLeague Fenerbahçe - Zalgiris maçı İstanbul’da mı, saat kaçta?

Fenerbahçe - Zalgiris maçı İstanbul’da mı, saat kaçta?

Fenerbahçe - Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, şifresiz yayınlanacak mı? EuroLeague’de yoluna taraftarı önünde devam edecek sarı-lacivertli ekip, Litvanya temsilcisi karşısında galibiyet arıyor. Avrupa basketbolunun iki köklü takımını buluşturacak karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri ve maç programı merak ediliyor. Fenerbahçe’nin basketbol maçı bugün mü, mücadele hangi salonda oynanacak, iki takımın son karşılaşmalarında neler yaşandı? İşte Fenerbahçe - Zalgiris randevusunun yayın ayrıntıları ve maç öncesi öne çıkan notlar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 10:49
Fenerbahçe - Zalgiris maçı İstanbul’da mı, saat kaçta?

EuroLeague'de ilk yenilgisini Atina'da alan Fenerbahçe, Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte taraftarının karşısına çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler için bu mücadele, Avrupa'da yeniden galibiyet elde etme fırsatı taşıyor. Geçen sezon play-off'ta da karşılaşan iki takımın randevusu öncesinde gözler yayın programına çevrildi. Peki, Fenerbahçe - Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Fenerbahçe - Zalgiris karşılaşmasının başlama saati 20.45 olarak açıklandı. EuroLeague'in 5. hafta mücadelesine İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'deki canlı yayın adresi S Sport olacak.

FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Avrupa Ligi'ne üç galibiyetle başlayan Fenerbahçe, son olarak Panathinaikos deplasmanında 92-74 mağlup oldu. Bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'i yenmesi halinde beşinci maçında dördüncü galibiyetine ulaşacak.

Atina'daki karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe açısından iç saha mücadelesi, güçlü sezon başlangıcını sürdürmek bakımından önem taşıyor. Jasikevicius'un ekibi, Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak için bu kez Litvanya temsilcisini geçmeye çalışacak.

ZALGİRİS, BARCELONA GALİBİYETİYLE GELİYOR

Konuk ekip, ilk dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Barcelona'yı 88-81 mağlup eden Zalgiris, İstanbul deplasmanına kazanarak geliyor.

İki takımın son haftayı farklı sonuçlarla kapatması karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri. Fenerbahçe yenilginin ardından kazanmak, Zalgiris ise Barcelona karşısında aldığı sonucu yeni bir galibiyetle tamamlamak istiyor.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA FENERBAHÇE TUR ATLADI

2025-2026 sezonundaki play-off eşleşmesi Fenerbahçe'nin 3-1'lik seri üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu seride rakibini 89-78, 86-74 ve 94-90'lık skorlarla yenerken Zalgiris'in kazandığı karşılaşma 81-78 tamamlandı.

EuroLeague'in güncel formatında iki ekip arasında oynanan 34 maçın 22'sini Fenerbahçe kazandı. İstanbul'daki yeni randevu, bu rekabetin bir sonraki karşılaşması olacak.

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