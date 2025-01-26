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Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lens ile Angers 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:04 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 11:10
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Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Lens ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Angers maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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