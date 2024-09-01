Angers - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Fransa'da Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Angers ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Nice maçı 1 Eylül Pazar günü saat 18:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.