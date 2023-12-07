Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi 4,25 milyar avroya satıldı

PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi 4,25 milyar avroya satıldı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, 4,25 milyar avro karşılığında ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 19:14
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PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi 4,25 milyar avroya satıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

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