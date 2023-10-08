Rennes 1 - 3 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 8. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain deplasmanda Rennes'e konuk oldu.
Luis Enrique'nin öğrencileri Rennes'i 3 - 1 mağlup etti.
Mücadelede PGS'nin gollerini 32. dakikada Vitinha, 36. dakikada Achraf Hakimi ve 58.dakikada Kolo Muani kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 56. dakiada Amine Ferid Gouri'den geldi.
Mücadelede Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
RENNES İLK YENİLGİSİNİ TATTI
Bruno Genesio'nun talebeleri bu sezon Fransa Ligue 1'de ilk yenilgisini Paris Saint Germain'den almış oldu.
Rennes'in bu sezon ligde yenilmezlik serisine PSG son verdi.
PSG LİGDE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Paris Saint Germain, Rennes deplasmanında aldığı galibiyetle bu sezon ligdeki 4. galibiyetini elde etti.
Paris ekibi aldığı galibiyetle puanını 15 yaptı ve ligde 3. sıraya yerleşti.
Yenilmezlik serisi son bulan Rennes ise 11 puanla 8. sırada yer aldı.