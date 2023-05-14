Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 35. haftada Marsilya ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Angers maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MARSILYA - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya

Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Under, Malinovskyi, Sanchez

Angers

Bernardoni; Thioub, Valery, Sabanovic, Bamba, Kalumba; Abdelli, Mendy, Bentaleb; Bahoya, Niane