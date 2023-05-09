Haberler Fransa Ligue 1 Lionel Messi'nin babası Jorge'den Al Hilal iddialarına yanıt!

Lionel Messi'nin babası Jorge'den Al Hilal iddialarına yanıt!

AFP haber ajansı öğle saatlerinde Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal ile anlaşma sağladığı haberini girmişti. Bu haberlerin ardından Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 16:54
Lionel Messi'nin babası Jorge'den Al Hilal iddialarına yanıt!

AFP haber ajansı öğle saatlerinde Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal ile anlaşma sağladığı haberini girmişti.

Bu haberlerin ardından Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Jorge Messi, "Gelecek sezon için herhangi bir takımla kesinlikle anlaşma yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz. Hiçbir şey imzalanmadı, kabul edilmedi veya sözlü olarak anlaşmaya varılmadı. Bunlar sadece Leo'nun adını kullanan sahte haberler.." ifadelerini kullandı.

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