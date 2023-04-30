Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Auxerre maçı 30 Nisan Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MARSILYA - AUXERRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya

Pau Lopez; Balerdi, Gigot, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Kabore; Under, Alexis, Vitinha

Auxerre

Leon; Zedadka, Ravelosun, Jeanvier, Jubal, Mensah; M'Changama, B Toure; Hein, Da Costa, Niang