Eve dönüyor

PSG'de Messi krizi yaşanıyor. Takımının geçtiğimiz gün oynanan ve 1-0 kaybettiği Lyon maçında taraftlarların yuhaladığı tangocu için İspanya basınından flaş olsa da yabancı olmayan bir iddia geldi. Fransız devindeki geleceği tartışma konusu olan Messi'nin yuhalamalar sonrası yaşadığı üzüntüyü satırlarına taşıyan gazeteler Barcelona'ya dönme kararı verdiğini ileri sürdü.



HENRY'DEN DESTEK

Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeniden Barcelona for - ması giyeceği ve 1 sezon daha oynayıp futbolu Katalan ekibinde bırakacağı belirtildi. Öte yandan Eski Fransız futbolcu Thierry Henry, bir dönem Barcelona'da top koşturduğu Messi'ye destek çıktı "Kendi taraftarın tarafından ıslıklanmak utanç verici. Takımın en iyi oyuncularından birisini ıslıklayamazsın" dedi.

Ballon d'Or ödülünü 7 kez kazanan yıldız futbolcu, PSG formasıyla geçen sezonki istatistiğini şimdiden geride bıraktı. Geçen sezon 34 maçta 11 gol ve 15 asist yaparken, bu sezon 33 mücadelede 18 gol, 15 asist kaydetti.