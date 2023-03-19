Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Brest maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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TROYES - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Gallon; Palmer-Brown, Rami, Salmier; Bruus, Kouame, Chavalerin, Conte; Lopes, Odobert; Balde

Brest

Bizot; Herelle, Dari, Brassier, Duverne; Lees-Melou; Honorat, Belkebla, Magnetti, Del Castillo; Mounie