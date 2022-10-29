Haberler Fransa Ligue 1 PSG 4-3 Troyes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG 4-3 Troyes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında PSG, evinde Troyes ile karşı karşıya geldi. Paris ekibi geriye düştüğü maçı 4-3'lük skorla kazanmayı başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soler, 55. dakikada Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 3 ve 52. dakikalarda Balde, 88. dakikada da Palaversa'dan geldi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 20:08
PSG 4-3 Troyes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, evinde Troyes ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Soler, 55. dakikada Messi, 62. dakikada Neymar ve 77. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 3 ve 52. dakikalarda Balde, 88. dakikada da Palaversa'dan geldi.

MESSI ŞOV DEVAM EDİYOR!
PSG'nin yıldızı Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 11 gol ve 12 asist yaptı.

Galtier'in çalıştırdığı Paris ekibi bu sezon ligde henüz yenilgi yüzü görmedi. Troyes ise ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 35'e çıkardı. Troyes ise 13 puanda kaldı.

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