Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Lyon maçı 11 Eylül Pazar günü saat 21.45'te beIN SPORTS 3 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

MONACO - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco

Nubel; Disasi, Badiashile, Maripan; Aguilar, Fofana, Lucas, Henrique; Diatta, Embolo, Golovin

Lyon

Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico; Aouar, Tolisso, Caqueret; Tete, Lacazette, Toko Ekambi