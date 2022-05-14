Rennes Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Rennes-Marsilya maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 62 puanla 5. sırada yer alan Rennes sahasında, 68 puanlı Marsilya'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉RENNES-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes'in sahasında Marsilya'yı ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌RENNES-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rennes: Gomis; Traore, Omari, Santamaria, Aguerd; Majer, Martin, Tait; Bourigeaud, Laborde, Terrier
Marsilya: Mandanda; Rongier, Saliba, Kolasinac, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye; Cengiz Ünder, Henrique, Gerson