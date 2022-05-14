Haberler Fransa Ligue 1 Rennes Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Rennes Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Rennes sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 62, konuk ekibin ise 68 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Rennes-Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
Rennes Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Rennes-Marsilya maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 62 puanla 5. sırada yer alan Rennes sahasında, 68 puanlı Marsilya'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉RENNES-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes'in sahasında Marsilya'yı ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌RENNES-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rennes: Gomis; Traore, Omari, Santamaria, Aguerd; Majer, Martin, Tait; Bourigeaud, Laborde, Terrier

Marsilya: Mandanda; Rongier, Saliba, Kolasinac, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye; Cengiz Ünder, Henrique, Gerson

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