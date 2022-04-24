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PSG'de Neymar krizi! "Üç yıl daha buradayım"

Spor haberi... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncu Neymar, son oynanan şampiyonluk maçında ıslıklanmasına tepki gösterdi. Yıldız isim bu durum ile alakalı olarak yaptığı açıklamada "Üç yıl daha buradayım, o yüzden beni ıslıklamaktan bıkacaklar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:19
PSG'de Neymar krizi! "Üç yıl daha buradayım"

Neymar, cumartesi günü Ligue 1'deki şampiyonluk maçında yuhalandıktan sonra Paris Saint-Germain taraftarlarına bir mesaj gönderdi ve kanat oyuncusu, protestoculara kulüpten yakın zamanda ayrılmayacağını vurgulayarak kendilerini buna hazırlamalarını söyledi.

PSG oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Mart'ta Real Madrid'e elendiklerinden bu yana iç saha maçlarında alay konusu oldular ve Neymar, en sert eleştirilen isim.

Brezilyalı, olumsuz ilgiden çekinmek yerine, Parc de Princes'teki yıkıcı atmosfere doğrudan tepki verdi.

NEYMAR TARAFTARLAR HAKKINDA NE DEDİ?
PSG'nin cumartesi günü Lens ile 1-1 berabere kalmasının ardından ESPN'e konuşan yıldız futbocu, şu yorumu yaptı:

"Paris Saint-Germain ile hâlâ bir sözleşmem var. Üç yıl daha buradayım, o yüzden beni ıslıklamaktan bıkacaklar."

PSG oyuncuları, soyunma odasına 0-0 berabere girerken en fazla yuhalama Neymar'a karşı yapıldı. Maçtan sonra ise taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına rağmen Parc de Princes'i erken boşalttı. Bu, Neymar'a gösterilen ilk tepki değildi.

Karşılaşmada yaşananlardan memnun olmayan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Canal+'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kutlama yapmayan taraftarlar mı? Bu, benim anlamadığım bir şey. Bu futbol, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Biz normal insanlarız, tabii ki tepki alabiliriz. Ama 10. şampiyonluk önemli."

Bu arada Kylian Mbappe, taraftarların onu rahatsız etmesine izin vermemeye çalıştı.

"Kendi aramızda kutladık" diyen Fransız yıldız, şöyle konuştu:

"Sezonun çok başında kendimizi güvenli bir yere koyabildik ve hiçbir rakip tarafından asla rahatsız edilmedik, endişelenmedik. Bu yüzden çok mutluyuz.

"Hiç kimse keyfimi bozamaz. Çok fedakârlıklar yapıyoruz ve tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Bir sezonda her zaman zor koşullar vardır ve bu da onlardan biri. Taraftarların tepkisi kişisel olarak beni etkilemiyor. Beni kazanmak çok mutlu etti."

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