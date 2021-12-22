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Lorient-PSG: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 19. hafta karşılaşmasında Lorient sahasında zorlu rakibi PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:37
Lorient-PSG: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lorient deplasmanına konuk oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Lorient 40. dakikada 1-0 öne geçerken, PSG'de bu gole 90. dakikada Icardi karşılık verdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, 81. dakikada ve 85. dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından PSG, ligin ilk yarısını 46 puanla tamamladı. 7 hafta sonra puan alan ve PSG'ye çelme takan Lorient ise 16 puana yükseldi.

Paris Saint-Germain ligin ikinci yarısındaki ilk maçta Lyon ile karşılaşacak. Lorient ise Lille deplasmanına konuk olacak.

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