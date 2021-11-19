Monaco-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı var mı?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Monaco 18 puanla 11. sırada, Lille ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmada ev sahibi takımdan Cesc Fabregas ile Radoslaw Majecki, konuk ekipten ise Sven Botman ile Leo Jardim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MONACO-LILLE NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco'nun sahasında Lille'i konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Alexander Nubel; Caio Henrique, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Ruben Aguilar; Gelson Martins, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Krepin Diatta; Wissam Ben Yedder, Kevin Volland

Lille: Ivo Grbic; Reinildo, Tiago Djalo, Jose Fonte, Mehmet Zeki Çelik; Jonathan Bamba, Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan Ikone; Jonathan David, Burak Yılmaz