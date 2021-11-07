Marsilya Metz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Cengiz Ünder oynayacak mı? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında Olympique Marsilya sahasında Metz'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Metz'de Manuel Cabit sezonu kapatmıştı. Konuk takımda ayrıca Sikou Niakate ve Lenny Joseph'in de durumu şüpheli. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MARSİLYA-METZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olympique Marsilya'nın sahasında Metz'i konuk edeceği maç bugün TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MARSİLYA-METZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Marsilya: Pau Lopez, Pol Lirola, William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Boubacar Kamara, Cengiz Ünder, Matteo Guendouzi, Gerson, Dimitri Payet, Arkadiusz Milik.
Metz: Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Kiki Kouyate, Jemerson, Fabien Centonze, Habib Maiga, Kevin N'Doram, Thomas Delaine, Farid Boulaya, Ibrahima Niane, Nicolas De Preville.