Monaco 2-2 Reims | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'de ilk hafta karşılaşmasında Monaco sahasında Reims'i ağırladı. Konuk ekip 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fransa Ligue 1'de ilk hafta karşılaşmasında Monaco, Reims'i konuk etti. Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Monaco'nun gollerini 45+2. dakikada Disasi ve 55. dakikada Benoit Badiashile kaydetti. Konuk ekip Reims'in gollerini ise 5. dakikada Boulaye Dia ve 21. dakikada El Bilal Toure attı.
ONYEKURU İLK 11'DE BAŞLADI
Monaco'nun Galatasaray'dan geri çağırdığı Henry Onyekuru, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Diop'a bıraktı.
Sezona 1 puanla başlayan Monaco, gelecek hafta Metz deplasmanına konuk olacak. Reims ise Lille'i ağırlayacak.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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