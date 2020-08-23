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23 Ağustos 2020, Pazar
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2-2 Reims | MAÇ SONUCU

Monaco 2-2 Reims | MAÇ SONUCU

1'de ilk hafta karşılaşmasında sahasında Reims'i ağırladı. Konuk ekip 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

1'de ilk hafta karşılaşmasında , Reims'i konuk etti. Louis II Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Monaco'nun gollerini 45+2. dakikada Disasi ve 55. dakikada Benoit Badiashile kaydetti. Konuk ekip Reims'in gollerini ise 5. dakikada Boulaye Dia ve 21. dakikada El Bilal Toure attı.

ONYEKURU İLK 11'DE BAŞLADI
Monaco'nun 'dan geri çağırdığı Henry Onyekuru, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 46. dakikada yerini Diop'a bıraktı.

Sezona 1 puanla başlayan Monaco, gelecek hafta Metz deplasmanına konuk olacak. Reims ise 'i ağırlayacak.

  1. 23.08.2020
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