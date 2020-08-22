Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den tatsız açılış! Burak Yılmaz...

1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

1'de milli futbolcular , ve 'ın formasını giydiği , sezonun açılış maçında Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada şans buldu.

1'de milli futbolcular , ve 'ın formasını giydiği 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi 40'ta Bamba'nın golüyle öne geçerken, Rennes'e puanı getiren golü 74'te Da Silva kaydetti.

Konuk takımda Boey 35'te, Lille'de ise Reinildo 43'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ SİFTAH YAPTI!
Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik maça 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. 'tan Fransız ekibine transfer olan Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 64. dakikada oyuna girdi. David'in yerine oyuna dahil olan milli yıldız, Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Andre'nin yerine sahaya sürüldü.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 23:54
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