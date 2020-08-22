Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, sezonun açılış maçında Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna girerek yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada şans buldu.
Fransa Ligue 1'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi Lille 40'ta Bamba'nın golüyle öne geçerken, Rennes'e puanı getiren golü 74'te Da Silva kaydetti.
Konuk takımda Boey 35'te, Lille'de ise Reinildo 43'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
BURAK YILMAZ SİFTAH YAPTI!
Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik maça 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan Fransız ekibine transfer olan Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 64. dakikada oyuna girdi. David'in yerine oyuna dahil olan milli yıldız, Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Andre'nin yerine sahaya sürüldü.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 23:54
- Leicester City'de Türk duvarı! Çağlar Söyüncü'nün yanına Ozan Kabak geliyor
- Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas!
- Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi
- Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar'da yırtık şüphesi!
- Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku! Eleme maçı iptal edildi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.