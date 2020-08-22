Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi Lille 40'ta Bamba'nın golüyle öne geçerken, Rennes'e puanı getiren golü 74'te Da Silva kaydetti.

Konuk takımda Boey 35'te, Lille'de ise Reinildo 43'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

BURAK YILMAZ SİFTAH YAPTI!

Lille'de milli futbolculardan Zeki Çelik maça 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan Fransız ekibine transfer olan Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 64. dakikada oyuna girdi. David'in yerine oyuna dahil olan milli yıldız, Lille formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada Andre'nin yerine sahaya sürüldü.