Lille'den flaş Yusuf Yazıcı paylaşımı! "Kartalımız uçmaya neredeyse hazır"
Fransız ekibi Lille, uzun süreli sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Yusuf Yazıcı için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Milli yıldızın idman fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Kartalımız uçmaya neredeyse hazır. İyi görünüyor" ifadesi kullanıldı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, sakatlığını atlattıktan sonra idmanlara devam eden Yusuf Yazıcı için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Fransız ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda milli futbolcunun antrenman fotoğrafına yer verilirken, ""Kartalımız uçmaya neredeyse hazır. İyi görünüyor" ifadesi kullanıldı.
- 02.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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