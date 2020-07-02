Lille'den flaş Yusuf Yazıcı paylaşımı! "Kartalımız uçmaya neredeyse hazır" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den flaş Yusuf Yazıcı paylaşımı! "Kartalımız..."

'den flaş paylaşımı! " uçmaya neredeyse hazır"

Lille'den flaş Yusuf Yazıcı paylaşımı! "Kartalımız uçmaya neredeyse hazır"

ekibi , uzun süreli sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan için paylaşım yaptı. Milli yıldızın idman fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, " uçmaya neredeyse hazır. İyi görünüyor" ifadesi kullanıldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , sakatlığını atlattıktan sonra idmanlara devam eden için paylaşımda bulundu.

ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda milli futbolcunun antrenman fotoğrafına yer verilirken, "" uçmaya neredeyse hazır. İyi görünüyor" ifadesi kullanıldı.

  1. 02.07.2020
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