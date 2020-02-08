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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri MAÇ SONUCU Marsilya 1-0 Toulouse

MAÇ SONUCU 1-0

MAÇ SONUCU Marsilya 1-0 Toulouse

'in 24. haftasında 'nda 'u konuk eden , Dimitri Payet'in attığı golle 1-0 sahadan galip ayrıldı.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitle sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında Marsilya, Dimitri Payet'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mücalede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Marsilya puanını 49'a yükseltirken, Toulouse 13 puanda kaldı.

  1. 08.02.2020
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