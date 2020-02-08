MAÇ SONUCU Marsilya 1-0 Toulouse

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Orange Velodrome Stadyumu'nda Toulouse'u konuk eden Marsilya, Dimitri Payet'in attığı golle 1-0 sahadan galip ayrıldı.
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya ile Toulouse karşı karşıya geldi.
Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitle sona erdi.
İkinci yarının 51. dakikasında Marsilya, Dimitri Payet'in golüyle 1-0 öne geçti.
Mücalede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Marsilya puanını 49'a yükseltirken, Toulouse 13 puanda kaldı.
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