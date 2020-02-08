Fransa Ligi'nde maaşlar ortaya çıktı! Yusuf Yazıcı... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nde maaşlar ortaya çıktı! ...

Fransa Ligi'nde maaşlar ortaya çıktı! Yusuf Yazıcı...

'nde top koşturan oyuncuların aldığı maaşlar belli oldu. Sezon başında 'dan 'e transfer olan milli yıldız aylık 100 bin Euro ile takımında 10. sırada yer aldı.

'nde oyuncuların maaşları açıklanırken tanıdık isimlerin de kazançları ortaya çıktı.

Sıralamada Neymar 3 milyon 30 bin Euro aylık kazancı ile öne çıkarken, 'de forma giyen milli futbolcu 'nın kazancı diğer oyunculara göre sudan ucuz kaldı.

Milli yıldız 100 bin Euro'luk aylığı ile Lille'deki maaş sıralamasında 10. durumda. Listede 'dan ayrılarak Rennes'e imza atan Steven Nzonzi (400 bin Euro) ve 'nin eski golcüsü Slimani (300 bin Euro) gibi isimler de var.

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  1. 08.02.2020
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