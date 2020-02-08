Fransa Ligi'nde maaşlar ortaya çıktı! Yusuf Yazıcı...
Fransa Ligi'nde top koşturan oyuncuların aldığı maaşlar belli oldu. Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı aylık 100 bin Euro ile takımında 10. sırada yer aldı.
Fransa Ligi'nde oyuncuların maaşları açıklanırken tanıdık isimlerin de kazançları ortaya çıktı.
Sıralamada Neymar 3 milyon 30 bin Euro aylık kazancı ile öne çıkarken, Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın kazancı diğer oyunculara göre sudan ucuz kaldı.
Milli yıldız 100 bin Euro'luk aylığı ile Lille'deki maaş sıralamasında 10. durumda. Listede Galatasaray'dan ayrılarak Rennes'e imza atan Steven Nzonzi (400 bin Euro) ve Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani (300 bin Euro) gibi isimler de var.
- 08.02.2020
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