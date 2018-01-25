PSG, Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı
Fransız ekibi Paris Saint Germain, tecrübeli futbolcu Lassana Diarra ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.
PSG'de 19 numaralı formayı giyecek Diarra, yaptığı açıklamada, "Ülkemin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama isteğimi sahaya yansıtacağım" diye konuştu.
Daha önce birçok Türk kulübüyle adı anılan tecrübeli oyuncu, Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Başarılı futbolcu son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
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21 günde 6 kritik maç
Toplam 1
Yorum
BJK'li devaminda FB ve Trabzon maçlari var. Bayern dönüs maçi ve çeyrek finali geçersek ZTK yari finaller... ilk yarida kaybolan puanlar aranacak.
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Giuliano Beşiktaş’a da mı yok?
Toplam 1
Yorum
faça onlar da size bilgi vermez fakat bu sizin Fenerbahçe de hiçbir şey şeffaf değil diye bir söylemi dile getirmenizi gerektirmez ve bu hakkı ..
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Mikel sürprizi!
Toplam 4
Yorum
recep arakadas takim maclara forvetsiz cikiyor,umurunda degil,hala defansa yönelik adam pesinde tirsaykut.anadolu takimi seviyesine downgrade oldu
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