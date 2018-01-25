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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , 'yı kadrosuna kattı

    PSG, Lassana Diarra'yı kadrosuna kattı

    Fransız ekibi , tecrübeli futbolcu ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Yaptığı astornomik transferlerle adını sıkça söz ettiren , bu sefer deneyimli bir ismi kadrosuna dahil etti. Fransız ekibi, 32 yaşındaki orta saha futbolcusu ile sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Diarra ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    'de 19 numaralı formayı giyecek Diarra, yaptığı açıklamada, "Ülkemin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama isteğimi sahaya yansıtacağım" diye konuştu.

    Daha önce birçok Türk kulübüyle adı anılan tecrübeli oyuncu, , , gibi takımlarda forma giydi. Başarılı futbolcu son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
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