Yeni Arda: Volkan

19 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe, Finlandiya genç milli takımında ve Kups Kuopion'da forma giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.