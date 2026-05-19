3 maçta coştu

Domenico Tedesco'nun kulübeye hapsettiği Fred, son üç maçta coştu. Zeki Murat Göle'yle kendine gelen Brezilyalı yıldız, bu üç karşılaşmada 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Sambacı, bu mücadelelerde takım arkadaşlarına 12 defa da kilit pas atmayı başardı.
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
