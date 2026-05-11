Rota artık Şampiyonlar Ligi

Konyaspor galibiyetiyle ligin bitimine 1 hafta kala ikinci sırayı garantileyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri göze çarpıyor. Avrupa'da diğer liglerde sezonların sona yaklaşmasıyla ön eleme turları ve play-off etabında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri netleşti. Şu anki tabloda Fenerbahçe; 2. ön eleme turunda, Polonya'dan Gornik Zabrze, İskoçya'dan Celtic ve Avusturya'dan Sturm Graz'dan biriyle eşleşecek. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme ve play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında ise Fransa'dan Lille, Norveç'ten Bodo/Glimt, Portekiz'den Benfica ve Belçika'dan Club Brugge bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 2008'den beri süren Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye çalışıyor. Son yıllarda ön elemeler ve play-off turlarında elenen Kanarya, hasreti sonlandırmayı planlıyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de Şampiyonlar Ligi'ni gözeterek çalışıyor.