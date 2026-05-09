Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi! İşte sarı-lacivertlilerin TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, bugün Konyaspor'a konuk olacak. Sarılacivertlilerde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılmak ve ligin bitmesine 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantilemek. Sarı-kanarya bugün deplasmanda üç puanı alır, Galatasaray da Antalyaspor karşısında takılırsa; son hafta öncesinde şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek. Her iki hedef için de futbolcular dün Samandıra'da galibiyet yemini etti. Takımın başında bu sezon üçüncü kez sahaya çıkacak olan Zeki Murat Göle de yaptığı konuşmada; "Kazanalım ve rakibimizi bekleyelim" dedi.

LİGDE 50'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor bugün Süper Lig'de 50'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 mücadelenin 37'sini sarı-lacivertliler, 8'ini ise yeşil-beyazlılar kazandı. İki takım arasındaki 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 128 golüne, Konyaspor 52 golle yanıt verdi.

EN FAZLA 8 GOL ATILDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 49 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

KUPADA KONYA KAZANDI

İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarının son bölümünde Konya penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına iterek yarı finale yükseldi.

SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Konya ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı men cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Kasığında fıtık tespit edilen Dorgeles Nene de takımdaki yerini alamayacak. Alvarez ise teknik heyetin kararıyla kafileye alınmadı.

5 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, N'Golo Kante sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek.

İŞTE KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Jin-Ho Jo, Jevtovic, Bardhi, Olaigbe, Deniz, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif