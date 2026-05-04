Galatasaray derbisinde oynanan oyun ve alınan ağır yenilginin ardından teknik direktör Tedesco'yu gönderen Fenerbahçe yönetimi, takımı son üç maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet etti. Göle yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı ve sergilediği performansla takdir kazandı. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinden bırakmayan sarı-lacivertliler, maçı da 3-1 kazandı.

Alınan galibiyet ve oynanan oyun sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, "Tedesco gitti, oyun düzeldi" yorumlarını yaptı. İtalyan çalıştırıcı eleştirilirken, futbolcuların birçoğunun da Tedesco'nun gönderilmesinde önemli pay sahibi oldukları yönünde mesajlar paylaşıldı. Zeki Murat Göle, bu sezon Fenerbahçe'nin başında ikinci kez görev alırken, sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başardı.