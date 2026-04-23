CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Eski dostlar dönüyor

Eski dostlar dönüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ve Kim Min Jae listede ilk sıralarda yer alıyor. İki yıldız isim de sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Eski dostlar dönüyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe sezon biter bitmez adımlarını atacak. Sarı-lacivertlilerde ilk adaylar Vedat Muriqi ile Kim Min Jae olacak. 2019- 20 sezonunda Çubuklu formayı giyen Muriqi ve 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli takımda yer alan Kim Min Jae, transfer listesinde ilk sıralarda geliyor. Stoper ve forvet hattında eksikleri bulunan Fenerbahçe, kulübü yakından tanıyan iki eski yıldızını getirmek istiyor.

TEMASLAR KURULDU

Bu sezon İspanya'da Mallorca formasıyla 21 gol atan ve Samuel Eto'o'nun 55 gollük kulüp tarihi rekorunu kıran Vedat Muriqi forvet adaylarından oldu. Devre arasında da gündeme gelen 31 yaşındaki Kosovalı yıldızla görüşmeler başlayacak.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya, Kim Min Jae ile de temasları kurdu. Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Güney Koreli stoper, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye yakın duruyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Daha Eski
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 01:20
G.Saray çeyrek finalde elendi! 01:20
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 01:20
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 01:20