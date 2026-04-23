Eski dostlar dönüyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe sezon biter bitmez adımlarını atacak. Sarı-lacivertlilerde ilk adaylar Vedat Muriqi ile Kim Min Jae olacak. 2019- 20 sezonunda Çubuklu formayı giyen Muriqi ve 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli takımda yer alan Kim Min Jae, transfer listesinde ilk sıralarda geliyor. Stoper ve forvet hattında eksikleri bulunan Fenerbahçe, kulübü yakından tanıyan iki eski yıldızını getirmek istiyor.

TEMASLAR KURULDU

Bu sezon İspanya'da Mallorca formasıyla 21 gol atan ve Samuel Eto'o'nun 55 gollük kulüp tarihi rekorunu kıran Vedat Muriqi forvet adaylarından oldu. Devre arasında da gündeme gelen 31 yaşındaki Kosovalı yıldızla görüşmeler başlayacak.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya, Kim Min Jae ile de temasları kurdu. Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Güney Koreli stoper, eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye yakın duruyor.