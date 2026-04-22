Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Konyaspor yarı finalde

Konyaspor yarı finalde

Konyaspor, 120+2’de Jevtovic’in penaltıdan attığı golle sarılacivertlileri eledi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Konyaspor yarı finalde

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'dan 90+8'de yediği golle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. Hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde kupada Konya deplasmanına giden sarı-lacivertliler, as kadrosuyla çıktığı maça umduğunu bulamadı ve 120+2'de yediği golle turnuvaya veda etti. Rakibini uzatmanın da uzatmasında attığı golle deviren yeşil-beyazlılar kupada yarı finale adını yazdırdı.

TARAFTARINI KAHRETTİ

Fenerbahçe, maça iyi başlayamadı ve uzatmalarla birlikte 129 dakikada oyun olarak taraftarının beklentisini karşılayamadı. Hiçbir oyuncu sorumluluk alamazken, Talisca oyuna girdikten sonra rakip kaleye daha fazla şut atan sarı- lacivertliler, çerçeveyi bulmakta zorlandı. Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesinde moraller bir kez daha bozuldu. Konyaspor ise 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.

KALE YİNE EDERSON'UN

Çaykur Rizespor maçının son anlarında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren ve taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan kaleci Ederson'a Tedesco sahip çıktı. İtalyan teknik adam, tüm eleştirilere rağmen Brezilyalı eldiveni dün Konya maçında 11'e koydu.

NENE YERİNE MUSABA

Teknik direktör Domenico Tedesco, hafif ağrıları bulunmasından dolayı Konyaspor maçının kadrosuna dahil etmediği Dorgeles Nene'nin yerine formayı dün sağ kanatta Anthony Musaba'ya verdi. Hollandalı özellikle ilk yarıda etkisizdi.

TALISCA YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Anderson Talisca'yı dün kulübeye çekti. Brezilyalı oyuncunun yerine ise İsmail Yüksek ilk 11 başladı. İtalyan antrenörün, Galatasaray derbisini düşünerek sambacıyı yedek soyundurduğu belirtildi.

SUSKUN CHERIF

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif, 56'ncı dakikada oyundan alındı. 56 dakikada sadece 7 pas yapabilen ve 2 şut atabilen genç oyuncu, golü de unuttu. Cherif, en son 8 Mart'ta oynanan Samsunspor maçında gol atmıştı.

3 EKSİKLE ÇIKTI

F.Bahçe, dün Konyaspor deplasmanında üç oyuncusundan faydalanamadı. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Edson Alvarez'in yanı sıra ağları bulunan Dorgeles Nene de maç kadrosuna alınmadı. Asensio, derbide bile şüpheli...

4-1-4-1'E GEÇİŞ YAPTI

Teknik direktör Tedesco, son zamanlarda tercih ettiği 4-2-3-1 diziliminden Konyaspor maçında vazgeçti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü Konyaspor maçında 4-1-4- 1 sistemini tercih etti ve Guendouzi'yle İsmail'i 8 numara oynattı.

DERBİYİ KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor karşısında alınan skor ve Türkiye Kupası'ndan elenilmesinin ardından üzgündü. İtalyan çalıştırıcı, maç sonu duygularını şu sözlerle açıkladı: "Kazanmak ve kupada tur atlamak için buraya geldik. Kazanacak fırsatlar da yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Oyun olarak hiç istemediğimiz bir futbol sergiledik. Bunu unutacağız ve artık Galatasaray derbisine odaklanacağız. Tüm gücümüzle bu maça çalışacağız. Üzücü bir akşam oldu. Böyle hayal etmemiştik. Galatasaray derbisini kazanmak için Pazar günü sahada olacağız."

HAVLU ATMADIK İŞİMİZ ZOR

Fred, Konyaspor yenilgisinin ardından, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak" dedi.

PALUT: ÇOK MUTLUYUZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhjan Palut, "Uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin dominasyonunda geçti. Bize düşen kazandığımız topları doğru kullanıp üçüncü bölgeye taşımaktı ama bize o şansı vermediler. İyi savunma yaptık. Penaltı golü çok iyi dakikada geldi. Güzel galibiyet aldık. Yarı finale çıktı. Mutluyuz" dedi.

BAYRAM SEVİNCİ

Konyaspor taraftarı, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumu bayram yerine çevirdi. Futbolcular ve teknik heyet, yarı final coşkusunu tribünlerdeki taraftarıyla birlikte dakikalarca kutladı.

