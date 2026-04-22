Derbi primi 3 milyon euro

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetiminden Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir adım geldi. Şampiyonluk umutlarını koruyan Saran, oyuncuları motive etmek için düğmeye bastı ve Galatasaray derbisinin kazanılması halinde takıma 3 milyon euro prim dağıtacağının sözünü verdi.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
