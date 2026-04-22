Büyük transfer olarak döndüm

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, bir youtube programına konuştu: “Fenerbahçe’ye ilk kez 2017/18 sezonunda gelmiştim. Mali’den iki kişi gelmiştik. Rezerv takımla 2 haftalık bir deneme süreci geçirdik ancak sonrasında olumlu bir geri dönüş alamadık. Yıllar sonra F.Bahçe’ye bu kez büyük bir transfer olarak geri döndüm.”
22 Nisan 2026
