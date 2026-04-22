Amrabat'tan kötü haber

Sezon başında Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat’ın İspanyol ekibinde kalma ihtimali iyice azaldı. İspanyol basınından AS, Faslı oyuncunun Avrupa’da gösterdiği istikrarsız performans ve yüksek maaşından dolayı bonservisinin alınmayacağını vurguladı. Tecrübeli orta saha Fenerbahçe’ye geri dönecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın İspanyol ekibinde kalma ihtimali iyice azaldı. İspanyol basınından AS, Faslı oyuncunun Avrupa'da gösterdiği istikrarsız performans ve yüksek maaşından dolayı bonservisinin alınmayacağını vurguladı. Tecrübeli orta saha Fenerbahçe'ye geri dönecek.