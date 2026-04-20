Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Uzatmalarda yıkılıyor

Rizespor’dan 90+8’de yol yiyen ve şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe, bu sezon üçüncü defa bu durumu yaşadı. Geçtiğimiz üç sezonda da toplamda 4 maçta uzatma anlarında yıkıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden ummadık bir sonuçla ayrıldı. Uzatmanın son dakikasında topu kalesinde gören sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan bıraktı ve ipleri yine Galatasaray'ın eline verdi. Fenerbahçe, bu durumu bu sezon ilk kez yaşamadı. Sarı-kanarya, ligin 23'üncü haftasında Kasımpaşa'ya, 5'inci haftasında da Alanya'ya aynı şekilde puan verdi.

SON ÜÇ SEZONDA DA YAŞADI

Bu sezon sadece 90+'larda kritik puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, geride bıraktığımız üç sezonda da benzer senaryoları yaşadı. 2022-23'te İstanbulspor karşısında 90+6'da kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, 2023- 24'te de Sivasspor'a uzatmalarda takıldı. 2024-25 sezonunda önce Göztepe'den 90+5'te gol yiyen ve 2 puan kaybeden sarı- lacivertliler, sonrasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluğa havlu attı. 4 sezonda tam 14 puan kaybı yaşadı.

