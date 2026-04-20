Şampiyonluğa inanıyorum

Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu'nun düzenlediği etkinliğe katılan sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, meşaleler ve tezahüratlar eşitliğinde karşılandı. Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyona başkan Saran'ın yanı sıra yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen katıldı. Etkinlikte konuşan Sadettin Saran, şampiyonluğa olan inancını kaybetmediğini belirterek, şunları kaydetti:

İNŞALLAH İYİ OLACAK

"Cuma günü çok üzüldük, yorucuydu, burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Şampiyon olacağımıza hala inanıyorum. Üzüldük, yaralandık ama şansımız var. Hem Türkiye Kupası var. Oyuncularla konuştum. Onlarda görüyorum o isteği, o üzüntüyü ve o hırsı. İnşallah iyi olacak." Başkan Saran alkışlar eşliğinde konuşmasını bitirdi.

SARAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu kurucusu ve aynı zamanda başkanı olan Ferdi Akıncı, Başkan Sadettin Saran'a ve tüm Fenerbahçe ailesine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Gazetemizin yazarlarından olan Ferdi Akıncı, Fenerbahçe'de derneklerden sorumlu yönetici Eren Ergen'e plaket verdi.

ROZETLER TAKILDI

Son iki ay içinde Fenerbahçe Kongre Üyesi olan 53 FEGÜM'lü adına 10 kişiye Başkan Sadettin Saran, rozet takdimi yapıldı. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'na da Burçay Yıldız tarafından plaket verildi.