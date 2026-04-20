Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe Yöneticisi İlker Alkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara yanıt verdi. Alkun, "Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz! Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır. Deniz sizin için bitti. Tüm Süper Lig takımları, taraftarları ve başkanları bunu görüyor" dedi.