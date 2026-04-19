Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Sadettin Saran, son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Önlerinde 4 maç olduğunu ve pes etmeyeceklerini ifade eden Başkan Saran, şöyle devam etti: "TFF ve MHK'nin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay. Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp, yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz.

EDERSON ÖZÜR DİLEDİ

Önümüzde 4 maç var takımımızın yanında olacağız. Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Oyuncularımız gece çok üzgündü. Efsane oyuncular dediğiniz oyuncuların zamanında soyunma odasında nasıl güldüklerini gördük. Dün takımın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz dün grupta 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' mesajı gönderdi. Kimsenin haklı çıkmak uğruna F.Bahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, F.Bahçe için savaşılır. Göreve takımı şampiyon yapmak için geldik."

'MHK'NİN AÇIKLAMA BORCU VAR'

TFF'ye çağrıda bulunan Başkan Saran, "Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın 'Bizi şampiyon yapmazlar' duygusuna girmesine asla izin vermedik. MHK'nin bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu, görmezden gelinecek bir durum değil. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor" dedi.

BORÇ 27 MİLYAR TL

Fenerbahçe'nin borcunun 27 milyar 293 milyon TL açıklanırken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da camiaya seslendi. Camianın Rize maçı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını belirten Mosturoğlu, "Bu camia, mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yeniden ayağa kalkar. Çünkü F.Bahçe'nin karakteri budur" dedi.