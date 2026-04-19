Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkan eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yapılan transferlere sert çıktı. Kulüpte yapılan her şeyi kendisi ve arkadaşlarının yaptığını ifade eden Yıldırım şöyle devam etti: "Malları, mülkleri satarak bizleri unutturamazsınız. Bugün nasıl Atatürk'ü unutmuyorsa kimse bizi de unutmayacaktır. Aziz Yıldırım'ı suçladıkları 650 milyon Euro borçtu. Sonunda ödedikleri 100 milyon. Siz bu borcu neyle ödeyeceksiniz? Bir önceki yönetimi suçluyorsun. Hep çelişki var. Tek tek anlatın biz de anlayalım."

SİZ GEÇİCİ YÖNETİMSİNİZ

"Sizi uyarıyorum. Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder misiniz bilemem. Başkan burada durumunu açıklamalı. F.Bahçe camiası boşta kalmamalı. Biz destekleriz, problem değil. Takıma sakın yaşlı adam almayın. Bu Sidiki Cherif'i kim aldı merak ediyorum. Hangi akıl aldı? '22 milyon Euro' diyorlar. Maliyeti en az 35-40. Kante 70 milyon Euro. Böyle bir şey var mı? Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum, haberiniz olsun. Sizden önceki daha beter. F.Bahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir-gider bütçelerinin denkleştirilmesi lazım."