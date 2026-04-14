Talisca'nın talipleri artıyor

Bu sezon resmi maçlarda attığı 23 golle kariyer rekorunu kırmaya doğru emin adımlarla ilerleyen Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talipler çıktı. Corinthians ve Flamengo'nun devre arasından itibaren tecrübeli futbolcunun durumunu takip ettiği ve yazın somut adımlarda bulunacağı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Bu sezon resmi maçlarda attığı 23 golle kariyer rekorunu kırmaya doğru emin adımlarla ilerleyen Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talipler çıktı. Corinthians ve Flamengo'nun devre arasından itibaren tecrübeli futbolcunun durumunu takip ettiği ve yazın somut adımlarda bulunacağı iddia edildi.