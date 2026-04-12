Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kayseri'de Samba

Kayseri'de Samba

Kayserispor karşısında Kante'ye gol pası veren, galibiyeti perçinleyen ikinci golü akıl dolu bir vuruşla ağlara gönderen Talisca, kapanışı da kafayla yapıp farklı zafere damga vurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Kayseri'de Samba

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda en önemli kozlarından birisi olan Anderson Talisca, Kayserispor deplasmanında samba yaptı. Sarı-kırmızılılar karşısında 45+1. dakikada Kante'nin golünde asist yapan Brezilyalı yıldız, ikinci yarıda da gol şov yaptı. Yıldız sambacı, 60. dakikada yeteneklerine yakışan bir gol kaydetti. Brown'ın pasında ceza yayı önünde sağ köşeye gelişine şık bir plase vuruş yapan Talisca, kaleci Bilal'i çaresiz bıraktı ve fileleri sarstı.

REKORA KOŞUYOR

87. dakikada da Kerem'in ortasında altı pasta kafayla fileleri havalandırarak sonucu ilan etti ve Kayseri'de futbol şovunu tamamladı. Bu sezon ligde 15. golünü kaydeden 32 yaşındaki tecrübeli forvet, toplamda 40 karşılaşmada 23 gol, 5 asiste ulaştı ve 3 gol daha atması halinde 26 gole ulaşarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşayacak.

KEREM'DEN KATKIYA DEVAM

Kerem yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Geçen hafta uzatma dakikalarında kaydettiği penaltı golüyle Beşiktaş derbisinde zaferi getiren yıldız oyuncu, Kayserispor karşısında Talisca'nın son golünün asistini yaparak beğeni topladı.

CHERIF'IN GOL HASRETİ

Fenerbahçe'nin kış döneminde Angers'ten renklerine kattığı Sidiki Cherif'in gol hasreti sürüyor. Kayserispor maçında da etkili olamayan 19 yaşındaki forvet, ligde 4 maçtır gol özlemi çekiyor. Cherif son golünü 25'inci haftada Samsunspor'a atmıştı.

"GOL DANSINI KONUŞMUŞTUK"

Talisca: Archie çok iyi bir takım arkadaşı, inanılmaz bir enerjisi var. Bu yapmış olduğumuz dans Bahia'ya ait bir dans. Soyunma odasında bu dansı yaptığımı görünce o da yapmak istedi. Bana, 'Maçta sana pas atayım, gole çevirirsen bu dansı yapalım' dedi. Bugün attığı pasla bu dansı yapmış olduğumuz için mutluyum.

