Kante ve Levent'e dev ilgi

Sarı-lacivertlilerde imza günü heyecanı yaşandı. Chobani Stadı'nda yer alan Maraton Fenerium mağazasında yıldız futbolcular N'Golo Kante ve Levent Mercan taraftarlarla bir araya geldi. Stat önünde uzun kuyruklar oluştu. Fenerbahçe taraftarları, Kante ve Levent ikilisine büyük ilgi gösterdi, formalarını imzalattı. Kante ile Levent, ilgi karşısında çok mutlu olduklarını belirtti. FB TV'ye konuşan Kante, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Bize yakın ilgi ve sevgi gösterdiler. Onlar için başarılı olmak istiyoruz" dedi. Levent Mercan da, "Taraftarlarımız ve bizim için güzel bir gün. Çok ilgi gösterdiler. Teşekkür ederiz. Hep beraber inşallah şampiyonluk kutlayacağız" diye konuştu. Daha önce Guendouzi, Cherif ve Nene için de imza günü düzenlenmişti.