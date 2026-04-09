Guirassy hedefi

2028'E KADAR

Kadrosuna güçlü bir forvet takviyesi yapacak Fenerbahçe'de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy için devreye girilecek. Almanya'da Bild'in yazdığı haberde, Guirassy'nin sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Haberin detayında, Dortmund'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen 30 yaşındaki futbolcunun veda etmeyi düşündüğü bildirildi. Fenerbahçe'nin önemli adaylardan biri olduğu kaydedildi.

DEVLERİN TAKİBİNDE

2024-2025 sezonundan bu yana Alman ekibi B. Dortmund'da forma giyen Guirassy, 90 resmi maçta 56 gol attı, 15 asist yaptı ve toplamda 71 gole direkt katkı sundu. Başarılı bir grafik çizen deneyimli forvet, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Guirassy'yi Fenerbahçe dışında İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham kulüpleri de takip ediyor. 1996 doğumlu forvetin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

STUTTGART'TA PARLADI

Almanya'da 2022-23 sezonunda Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy, performansıyla dikkat çekti. Bundesliga ekibinde 58 resmi maçta 44 gol atıp 4 asist yapan Guirassy, Avrupa'da göz kamaştırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da çok yakından tanıdığı Gineli forveti beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

27

Serhou Guirassy, Dortmund'da bu sezon 27 Bundesliga maçına çıkarken rakip filelere 13 gol gönderdi.