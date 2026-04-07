Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyonluğa uzatmalarda tutunda

Şampiyonluğa uzatmalarda tutunda

Beşiktaş’ı 90+11’deki penaltı golüyle deviren Fenerbahçe, bu sezon uzatmalarda 7 puan topladı ve şampiyonluğa tutundu. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’u da uzatmalarda yenerken, Galatasaray’la ise berabere kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Şampiyonluğa uzatmalarda tutunda

Fenerbahçe, dört net fırsattan yararlanamadığı Beşiktaş derbisini uzatmalarda gelen penaltı golüyle kazandı. 90+11'de Nene'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu golle sonuçlandırdı ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu zaferle lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada maç fazlasıyla puan farkını 1'e düşürdü ve şampiyonluk umutlarını diri tuttu. Fenerbahçe, bu maçla birlikte üçüncü kez uzatmalarda sahadan puanla ayrıldı.

İKİ MAÇ 90+5'TE ATTI

Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta beraberliği 90+5'te Jhon Duran'ın golüyle kurtardı. Ligin ikinci yarısında ise Samsunspor deplasmanında, uzatma anlarına 2-2 beraberlikle giren sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'in golüyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. 90+'larda atılan bu üç golle 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, adeta şampiyonluk yarışına tutundu.

TALISCA 6 MAÇTIR SUSKUN

Anderson Talisca, golü unuttu. Süper Lig'deki en son golünü 14 Şubat'ta Trabzonspor'a karşı bulan Brezilyalı, sonrasında skor üretemedi. Kasımpaşa, Gaziantep ile Beşiktaş maçlarını boş geçen sambacı, Antalya, Samsun ve Karagümrük karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

7 MAÇ SONRA KAPATTI

Beşiktaş'ı1-0'lık skorla geçen F.Bahçe, ligde 7 maç sonra gol yemedi. Son olarak 20'nci haftadaki Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı G.Birliği, Trabzon, K.Paşa, Antalya, Samsun, Karagümrük ve G.Antep FK karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

İÇERDE DIŞARDA YENDİ

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ile ligde oynadığı iki derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlıları, Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde deplasmandaki maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da yeni kriz! Icardi...
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Önce keleşler inecek sonra yasa gelecek! PKK ağırdan alınca Öcalan İmralı'dan zılgıtı çekti: "Yerler hala boşaltılmadı mı?"
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
Al-Ittihad'dan En-Nesyri kararı!
Tüpraş Stadyumu'nun dışına flaş pankart! Tüpraş Stadyumu'nun dışına flaş pankart! 01:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 00:40
Al-Ittihad'dan En-Nesyri kararı! Al-Ittihad'dan En-Nesyri kararı! 00:39
G.Saray'da Silva gelişmesi! G.Saray'da Silva gelişmesi! 00:39
G.Saray'ın listesindeki isim için dev takas formülü! G.Saray'ın listesindeki isim için dev takas formülü! 00:39
TFF'den flaş Yasin Kol kararı! TFF'den flaş Yasin Kol kararı! 00:39
Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! 00:39
G.Saray'da Boey gelişmesi! G.Saray'da Boey gelişmesi! 00:39
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! 00:39
Beşiktaş'a transferde çelme! Beşiktaş'a transferde çelme! 00:39
İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! İşte Icardi'nin performansındaki düşüşün nedenleri! 00:39
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! 00:39