Şampiyonluğa uzatmalarda tutunda

Fenerbahçe, dört net fırsattan yararlanamadığı Beşiktaş derbisini uzatmalarda gelen penaltı golüyle kazandı. 90+11'de Nene'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu golle sonuçlandırdı ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu zaferle lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada maç fazlasıyla puan farkını 1'e düşürdü ve şampiyonluk umutlarını diri tuttu. Fenerbahçe, bu maçla birlikte üçüncü kez uzatmalarda sahadan puanla ayrıldı.

İKİ MAÇ 90+5'TE ATTI

Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta beraberliği 90+5'te Jhon Duran'ın golüyle kurtardı. Ligin ikinci yarısında ise Samsunspor deplasmanında, uzatma anlarına 2-2 beraberlikle giren sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif'in golüyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. 90+'larda atılan bu üç golle 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, adeta şampiyonluk yarışına tutundu.

TALISCA 6 MAÇTIR SUSKUN

Anderson Talisca, golü unuttu. Süper Lig'deki en son golünü 14 Şubat'ta Trabzonspor'a karşı bulan Brezilyalı, sonrasında skor üretemedi. Kasımpaşa, Gaziantep ile Beşiktaş maçlarını boş geçen sambacı, Antalya, Samsun ve Karagümrük karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

7 MAÇ SONRA KAPATTI

Beşiktaş'ı1-0'lık skorla geçen F.Bahçe, ligde 7 maç sonra gol yemedi. Son olarak 20'nci haftadaki Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı G.Birliği, Trabzon, K.Paşa, Antalya, Samsun, Karagümrük ve G.Antep FK karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

İÇERDE DIŞARDA YENDİ

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ile ligde oynadığı iki derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlıları, Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde deplasmandaki maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.