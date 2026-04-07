Kerem’den sihirli dokunuşlar

Sezon başında Benfica'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, ilk haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefindeydi. Ancak milli futbolcu, sonrasında takıma alıştı ve yaptığı katkılarla taraftarların sevgilisi halinde geldi. Son Beşiktaş derbisinde de kazanılan penaltıda topun başına geçti ve sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. Bu sezon ligdeki beşinci golünü atan Kerem, bu gollerin dördünü ikinci yarıda kaydetti. Özellikle Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle 3-1'lik galibiyet baş mimarı olan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor deplasmanında da attığı golle üç puanı kazandıran isimlerdendi. Beşiktaş'a karşı da sorumluluk alan ve golünü atan Kerem, bu üç maçta Fenerbahçe'ye 9 puan kazandırdı. Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ise tüm kulvarlarda 12 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.