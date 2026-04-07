Dorgeles Nene tutulmuyor

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Dorgeles Nene, Beşiktaş derbisinde de sahanın en iyilerindendi. Henüz 28. saniyede net fırsattan yararlanamayan Malili oyuncu, uzatma anlarında ise penaltıyı kazandırdı.
07 Nisan 2026 Salı 06:50
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Dorgeles Nene, Beşiktaş derbisinde de sahanın en iyilerindendi. Henüz 28. saniyede net fırsattan yararlanamayan Malili oyuncu, uzatma anlarında ise penaltıyı kazandırdı.