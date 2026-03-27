Hazırlıklara devam edildi

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domencio Tedesco yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde çift kale maç taktik çalışma gerçekleştirildi. Bireysel çalışmayla dünkü antrenman sona erdi.
27 Mart 2026 Cuma 06:50
