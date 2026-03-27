Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...
Fenerbahçe'de sergilediği performans ile takımın bel kemiği haline gelen Marco Asensio'ya Avrupa'da artan ilginin ardından sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Sezon başında Paris Saint-Germain'den kadroya katılan Marco Asensio sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.
Başkan Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın menajerine durumunu sordu.
Asensio'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimine bu ilgilerden bahsetti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyunun menajerine; "Teklif getirmeyin, Asensio satılık değil" mesajını iletti.
Sezon başında 7.5 milyon euroya alınan Asensio için 20 milyon euroluk teklif gelse dahi kabul edilmeyecek.
Sarı-lacivertliler, takımın en büyük parçalarından biri olarak gördüğü İspanyol süper stara, önümüzdeki sezon ikinci kaptanlığı verecek.
Milan Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda pazubent Marco'da olacak.
BURADA MUTLUYUM
Marco Asensio'nun ilgiden memnun olduğu ancak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
Tecrübeli yıldızın menajerine; "Burada şu an çok mutuyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" dediği vurgulandı.
TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ
Sarı-lacivertlilerin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco, takımın yıldızları Marco Asensio ve Anderson Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.
40 yaşındaki teknik adam, iki öğrencisinden de ligin kalan haftalarında ekstra sorumluluk almasını istedi. Oyuncular da Tedesco'ya bu konuda güvence verdi.