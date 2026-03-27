Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Fenerbahçe'de sergilediği performans ile takımın bel kemiği haline gelen Marco Asensio'ya Avrupa'da artan ilginin ardından sarı-lacivertli yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kadroya katılan Marco Asensio sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Başkan Atletico Madrid olmak üzere; Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo, tecrübeli on numaranın menajerine durumunu sordu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Asensio'nun menajeri de Fenerbahçe yönetimine bu ilgilerden bahsetti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyunun menajerine; "Teklif getirmeyin, Asensio satılık değil" mesajını iletti.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Sezon başında 7.5 milyon euroya alınan Asensio için 20 milyon euroluk teklif gelse dahi kabul edilmeyecek.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Sarı-lacivertliler, takımın en büyük parçalarından biri olarak gördüğü İspanyol süper stara, önümüzdeki sezon ikinci kaptanlığı verecek.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Milan Skriniar'ın olmadığı karşılaşmalarda pazubent Marco'da olacak.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

BURADA MUTLUYUM

Marco Asensio'nun ilgiden memnun olduğu ancak Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

Tecrübeli yıldızın menajerine; "Burada şu an çok mutuyum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" dediği vurgulandı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

TEDESCO'DAN ÖZEL İLGİ

Sarı-lacivertlilerin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco, takımın yıldızları Marco Asensio ve Anderson Talisca'yla özel olarak ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi! Artan talipleri sonrası...

40 yaşındaki teknik adam, iki öğrencisinden de ligin kalan haftalarında ekstra sorumluluk almasını istedi. Oyuncular da Tedesco'ya bu konuda güvence verdi.

