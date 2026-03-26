Semedo'dan bireysel çalışma

Sakatlığını atlatan Nelson Semedo, bireysel çalışmalara başladı. Milli arada Samandıra’da bulunan ve kendisine verilen özel programı uygulayan Portekizli sağ bekin kısa sürede takıma katılması bekleniyor. Semedo’nun milli ara sonrasında da formasına kavuşması planlanıyor. Deneyimli yıldız bu sezon 32 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Sakatlığını atlatan Nelson Semedo, bireysel çalışmalara başladı. Milli arada Samandıra'da bulunan ve kendisine verilen özel programı uygulayan Portekizli sağ bekin kısa sürede takıma katılması bekleniyor. Semedo'nun milli ara sonrasında da formasına kavuşması planlanıyor. Deneyimli yıldız bu sezon 32 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.