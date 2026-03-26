Brandt iddiası

Yeni sezonda kadrosuna güçlü takviyeler planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir isim öne çıktı. Alman basını ve İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın yazdığı haberde, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Julian Brandt'ı sarı-lacivertli kulübün istediği ifade edildi.

Borussia Dortmund'la kontrat yenilemesi gündemde olmayan ve ayrılık planı yapan 29 yaşındaki 10 numaranın yeni bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

Brandt'ı Fenerbahçe ile beraber İtalya Serie A takımlarından Roma'nın da istediği öne sürüldü. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da Alman yıldızla alakalı bilgi topladığı ifade edildi.

2019 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Brandt, toplamda 300 resmi maça çıkarken 56 gol attı, 69 asist yaptı. Bu sezon özelinde de Dortmund'da 34 resmi maça çıkan yıldız isim, 10 gol, 3 asistle oynadı.

DORTMUND'LA ÖZDEŞLEŞTİ

Julian Brandt, 2019'dan beri forma giydiği Borussia Dortmund'da önemli izler bıraktı. Alman orta saha, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandı. 3 kez sarı-siyahlı formayla 'dalya' diyerek 300 maça ulaşan Brandt, çok sevilmişti.

2026 HEDEFİ

Almanya Milli Takımı'nda forma şansı bulan Julian Brandt, 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda kadroda olan Brandt, 2014'te Almanya U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olmuştu.